Посла РФ в Израиле вынудят отчитываться за слова Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу с заместителем гендиректора в связи с резкими высказываниями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о еврейском народе. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызвало российского посла для „жесткого разговора“ по поводу комментариев, которые сделал Лавров в интервью итальянскому телевидению», — написали в СМИ. Авторы также отметили, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал высказывание российского дипломата «непростительным» и «скандальным».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому телеканалу заявил, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацистских элементов в стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — цитирует министра RT. Помимо этого, дипломат выразил предположение, что у Адольфа Гитлера также была еврейская кровь.