01 мая 2022
30 апреля 2022

В борьбе с огнем курганцам помогут авиапожарные из Архангельска

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган
В Курганскую область на борьбу с огнем прибудут авиапожарные из Архангельска Фото:

В Курганскую область на борьбу с лесными пожарами прибудут авиапожарные из Архангельска. Информация о дополнительной помощи опубликована на официальном сайте федерального учреждения «Авиалесоохрана».

«Для помощи Курганской области в борьбе с лесными пожарами дополнительно прибывают с экипировкой и снаряжением 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Помощь в переброске сил Авиалесоохраны оказывает МЧС России», — указано в сообщении ведомства.

На официальном сайте правительства Курганской области говорится, что кроме авиационной группы, к патрулированию с воздуха привлекается АН-2 ООО «АК Сибиа».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ликвидации природных пожаров в трех районах задействованы более 600 человек и 140 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. Для борьбы с огнем в Курганской области привлечено более 270 парашютистов — десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны.

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В Курганскую область на борьбу с лесными пожарами прибудут авиапожарные из Архангельска. Информация о дополнительной помощи опубликована на официальном сайте федерального учреждения «Авиалесоохрана». «Для помощи Курганской области в борьбе с лесными пожарами дополнительно прибывают с экипировкой и снаряжением 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Помощь в переброске сил Авиалесоохраны оказывает МЧС России», — указано в сообщении ведомства. На официальном сайте правительства Курганской области говорится, что кроме авиационной группы, к патрулированию с воздуха привлекается АН-2 ООО «АК Сибиа». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ликвидации природных пожаров в трех районах задействованы более 600 человек и 140 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. Для борьбы с огнем в Курганской области привлечено более 270 парашютистов — десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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