В борьбе с огнем курганцам помогут авиапожарные из Архангельска

В Курганскую область на борьбу с огнем прибудут авиапожарные из Архангельска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область на борьбу с лесными пожарами прибудут авиапожарные из Архангельска. Информация о дополнительной помощи опубликована на официальном сайте федерального учреждения «Авиалесоохрана».

«Для помощи Курганской области в борьбе с лесными пожарами дополнительно прибывают с экипировкой и снаряжением 100 авиапожарных архангельской Авиалесоохраны. Помощь в переброске сил Авиалесоохраны оказывает МЧС России», — указано в сообщении ведомства.

На официальном сайте правительства Курганской области говорится, что кроме авиационной группы, к патрулированию с воздуха привлекается АН-2 ООО «АК Сибиа».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ликвидации природных пожаров в трех районах задействованы более 600 человек и 140 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. Для борьбы с огнем в Курганской области привлечено более 270 парашютистов — десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны.