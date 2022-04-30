Борьба с огнем в Кургане ведется и на земле, и в воздухе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для борьбы с огнем в Курганской области привлечено более 270 парашютистов-десантников федеральной, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны. По ситуации на 1 мая в регионе действует восемь крупных лесных пожаров, огнем охвачено свыше 12 тысяч гектаров.

«Для борьбы с лесными пожарами в Курганской области привлечено более 270 парашютистов. 149 авиапожарных уже работают, еще более 120 прибыли и прибывают в течение дня и забрасываются на пожары», — передает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Задействовано более 120 единиц наземной техники, 3 вертолета МИ-8, а также самолет-амфибия Бе-200.

В ликвидации последствий ЧС сейчас принимают участие более 700 специалистов федеральной, свердловской, ханты-мансийской авиалесоохраны, работников лесных служб Курганской области, аварийно-спасательных, пожарных формирований и волонтеров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Кетовском и Каргапольском районах. Из-за перехода огня в лес возник самый крупный очаг возгорания.

URA.RU писало ранее о пожарных из ХМАО, которые отправились на помощь курганцам. За несколько дней до этого специалисты из Екатеринбурга также выдвинулись для борьбы с огнем на территории Курганской области.