В Тобольске будут судить мужчину, нанесшего 17 ножевых другу

Мужчина нанес приятелю 17 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Вагайского района, нанесшего своему приятелю 17 ножевых ранений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

«Следователем СКР мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления и по ходатайству судом в отношении жителя Вагайского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, житель Вагайского района 1986 года рождения в ночь на 5 марта 2022 года распивал с товарищем алкогольные напитки. Из-за внезапно возникшей личной неприязни между ними завязался словесный конфликт. Обвиняемый нанес товарищу 17 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте. Преступник скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее URA.RU сообщало о том, что житель Тобольска напал с ножом на своего знакомого. Причиной конфликта стало то, что мужчины не поделили оборудования для майнинга.