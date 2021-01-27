Названа причина пожара на пороховом заводе в Перми

Причина пожара на Пермском пороховом заводе установлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар на Пермском пороховом заводе (ППЗ) произошел из-за воспламенения отходов производства. Информация указана на сайте предприятия. Уточняется, что это случилось во время их погрузки из склада предприятия в транспорт.

«В ходе выполнения погрузки безвозвратных производственных отходов из склада в кузов транспортного средства произошло возгорание отходов, которое в последующем переместилось в помещение склада. Находящаяся на складе спецпродукция загорелась», — сообщил ППЗ.

Ранее стало известно, что в результате пожара на пороховом заводе пострадали три человека. По информации ППЗ, ими стали двое грузчиков и водитель. Двое из них госпитализированы в ожоговое отделение ГКБ им Гринберга, еще один — в МСЧ №133. Однако в минздраве Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавший был переведен из медсанчасти №133 в другое медучреждение. Какое именно — в ведомстве не уточнили.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники прокуратуры. Генеральный директор предприятия Олег Миргородский создал рабочую комиссию, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.