Доходы российских бизнесменов сократились с начала года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совокупное состояние богатейших россиян сократилось на 45,5 млрд долларов с начала года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинге есть информация о 500 самых богатых людях мира. Среди них 23 россиянина, у которых 328,04 млрд долларов. Самым богатым россиянином стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, разбогатевший на 645 млн долларов с начала года, его состояние достигло 31,5 млрд долларов.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял 6,48 млрд долларов, он занимает второе место. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал беднее на 4,27 млрд долларов. Состояние владельца «Северстали» Алексея Мордашова сократилось на 5,33 млрд долларов. Предприниматель Алишер Усманов лишился 1,63 млрд долларов. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 3,09 млрд долларов. Состояние основного владельца «Реновы» Виктора Вексельберга упало на 2,43 млрд долларов. Почти на 7 млрд долларов сократилось состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Предприниматель Сулейман Керимов лишился 834 млн долларов.

Месяц назад, сообщалось, что богатейшие россияне обеднели на 50 млрд долларов с начала года. Согласно индексу BBI, Потанин тогда потерял 1,47 млрд долларов, а Михельсон — 4,9 млрд долларов.