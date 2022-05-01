Четыре команды соревновались между собой за право называться самой спортивнойФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
«Майские старты» прошли среди осужденных женщин краснотурьинской колонии ИК-16. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«2 мая в ИК-16 (г. Краснотурьинск) провели спортивно-развлекательные игры „Майские старты“, в которых приняли участие спортивные команды из разных отрядов учреждения. Четыре команды соревновались между собой за право называться самой спортивной, ловкой и дружной», — сказано в сообщении.
Осужденные женщины бегали наперегонки, стараясь не расплескать воду, соревновались в умении прыгать на скакалке, выполняли веселые задания ведущих. В итоге заслуженное первое место в спортивных соревнованиях заняла команда «Батарейка» отряда №1.
«Участие в такого рода мероприятиях развивает позитивное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни. Также позволяет осужденным женщинам укрепить командный дух, поднимает настроение, заряжает бодростью и хорошим настроением», — отметила начальник отряда, подполковник внутренней службы Ольга Чарыкова.
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«Майские старты» прошли среди осужденных женщин краснотурьинской колонии ИК-16. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «2 мая в ИК-16 (г. Краснотурьинск) провели спортивно-развлекательные игры „Майские старты“, в которых приняли участие спортивные команды из разных отрядов учреждения. Четыре команды соревновались между собой за право называться самой спортивной, ловкой и дружной», — сказано в сообщении. Осужденные женщины бегали наперегонки, стараясь не расплескать воду, соревновались в умении прыгать на скакалке, выполняли веселые задания ведущих. В итоге заслуженное первое место в спортивных соревнованиях заняла команда «Батарейка» отряда №1. «Участие в такого рода мероприятиях развивает позитивное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни. Также позволяет осужденным женщинам укрепить командный дух, поднимает настроение, заряжает бодростью и хорошим настроением», — отметила начальник отряда, подполковник внутренней службы Ольга Чарыкова. Ранее URA.RU писало, что центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть».