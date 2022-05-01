Сотни атлетов и велосипедистов соревнуются в центре Екатеринбурга. Фото, видео

02 мая 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Несколько сотен свердловчан приняли участие в праздничном забеге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Несколько сотен человек приняли участие в праздничном забеге. Улицы, где проводят соревнование, перекрыты. Силовики патрулируют весь периметр», — сообщил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Также агентство подготовило карту перекрытий на майские праздники. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Несколько сотен человек приняли участие в праздничном забеге. Улицы, где проводят соревнование, перекрыты. Силовики патрулируют весь периметр», — сообщил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Также агентство подготовило карту перекрытий на майские праздники.