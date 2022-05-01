Центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть», передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Несколько сотен человек приняли участие в праздничном забеге. Улицы, где проводят соревнование, перекрыты. Силовики патрулируют весь периметр», — сообщил корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Также агентство подготовило карту перекрытий на майские праздники.
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Центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Несколько сотен человек приняли участие в праздничном забеге. Улицы, где проводят соревнование, перекрыты. Силовики патрулируют весь периметр», — сообщил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Также агентство подготовило карту перекрытий на майские праздники.