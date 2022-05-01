01 мая 2022

Сотни атлетов и велосипедистов соревнуются в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский забег. Екатеринбург
Несколько сотен свердловчан приняли участие в праздничном забеге Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Несколько сотен человек приняли участие в праздничном забеге. Улицы, где проводят соревнование, перекрыты. Силовики патрулируют весь периметр», — сообщил корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Также агентство подготовило карту перекрытий на майские праздники.

Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:
Майский забег. Екатеринбург
Фото:

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Центральные улицы Екатеринбурга 2 мая перекрыли ради двух забегов — «Майская гроза» и «Весна Победы». Маршрут традиционно проходит по центральным улицам и набережной, мимо «Ельцин Центра» и небоскреба «Башня Исеть», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Несколько сотен человек приняли участие в праздничном забеге. Улицы, где проводят соревнование, перекрыты. Силовики патрулируют весь периметр», — сообщил корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда. Первомайская демонстрация начнется 1 мая в 9.30 от здания Главпочтамта на проспекте Ленина, 39 и завершится возле памятника В.И. Ленину на площади 1905 года. Также агентство подготовило карту перекрытий на майские праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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