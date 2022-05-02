Politico: Италия просит у ЕС разрешения на оплату газа в рублях

02 мая 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Италия планирует временно покупать у России газ за рубли Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Италия готова временно покупать у России газ за рубли и планирует попросить соответствующее разрешение у Евросоюза. Об этом заявил министр министр комплексных экологических преобразований Италии Роберто Чинголани, который отвечает за энергетическую безопасность. «Я думаю, что было бы хорошо хотя бы на несколько месяцев позволить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы разбираемся в правовой базе и последствиях», — сказал Роберто Чинголани Politico. Он отметил, что хочет получить соответствующее подтверждение от Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин ввел оплату газа рублями для недружественных стран. Эта мера стала ответом на антироссийские санкции и отказ других государств от российских энергоресурсов из-за спецоперации РФ на Украине. Решение Путина поддержали 76% граждан. Из них 27% считают, что это укрепит рубль, сообщал ВЦИОМ. В Кремле заявили, что оплата газа в надлежащей форме станет основанием для продолжения поставок, пишет RT. Ранее глава МИД Италии Ди Майо заявлял, что страна не может оплачивать газ рублями, потому что это могут расценить как действие в обход европейских санкций, сообщает Life . Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Италия готова временно покупать у России газ за рубли и планирует попросить соответствующее разрешение у Евросоюза. Об этом заявил министр министр комплексных экологических преобразований Италии Роберто Чинголани, который отвечает за энергетическую безопасность. «Я думаю, что было бы хорошо хотя бы на несколько месяцев позволить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы разбираемся в правовой базе и последствиях», — сказал Роберто Чинголани Politico. Он отметил, что хочет получить соответствующее подтверждение от Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин ввел оплату газа рублями для недружественных стран. Эта мера стала ответом на антироссийские санкции и отказ других государств от российских энергоресурсов из-за спецоперации РФ на Украине. Решение Путина поддержали 76% граждан. Из них 27% считают, что это укрепит рубль, сообщал ВЦИОМ. В Кремле заявили, что оплата газа в надлежащей форме станет основанием для продолжения поставок, пишет RT. Ранее глава МИД Италии Ди Майо заявлял, что страна не может оплачивать газ рублями, потому что это могут расценить как действие в обход европейских санкций, сообщает Life.