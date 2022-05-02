Шольц назвал условие для отмены санкций против России

02 мая 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Россия должна договориться с Украиной, сказал Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Санкции против России отменят, когда РФ и Украина достигнут мирного соглашения. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции. Он [президент РФ Владимир Путин] должен договориться с Украиной», — заявил Шольц в эфире телеканала CDF. По его словам, это не должен быть «навязанный мир». Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в сфере обороны, но не станет поступать необдуманно, отметил канцлер. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации многие страны, в том числе Германия, ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции снимут, если Россия выведет войска из Украины, пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Санкции против России отменят, когда РФ и Украина достигнут мирного соглашения. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции. Он [президент РФ Владимир Путин] должен договориться с Украиной», — заявил Шольц в эфире телеканала CDF. По его словам, это не должен быть «навязанный мир». Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в сфере обороны, но не станет поступать необдуманно, отметил канцлер. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная задача — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ сообщали, что Россия предотвратила готовящееся Украиной наступление на Донбасс. В связи с этим делегации Москвы и Киева провели ряд переговоров, но не пришли к общему решению. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации многие страны, в том числе Германия, ввели антироссийские санкции. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции снимут, если Россия выведет войска из Украины, пишет RT.