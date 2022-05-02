Представитель Greenpeace сообщил, какие пожары ждут Екатеринбург

В разгар летнего сезона в Екатеринбурге ожидаются торфяные пожары (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Летом в Свердловской области, по мнению представителя Greenpeace России, ожидаются торфяные пожары. Разговор со специалистом опубликовала Lenta.ru на своем сайте.

«Уверен, что летом в Екатеринбурге будут торфяные пожары», — сказал эксперт интернет-изданию. Ключевыми проблемами увеличения количества пожаров специалист считает горение торфяников и сжигание порубочных остатков (пней, стволов и корней деревьев — прим. ред.) на вырубках.

Многие пожары, по его мнению, будут связаны с местами подготовки древесины. «Абсолютное большинство пожаров будет по вине человека», — приводит слова эксперта издание. Ранее мы сообщали, что в Свердловской области вводится особый противопожарный режим.