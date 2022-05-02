02 мая 2022

Представитель Greenpeace сообщил, какие пожары ждут Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят торфяники. Тюмень, лесной пожар, горит лес, горят торфяники, торфяники горят
В разгар летнего сезона в Екатеринбурге ожидаются торфяные пожары (фото из архива) Фото:

Летом в Свердловской области, по мнению представителя Greenpeace России, ожидаются торфяные пожары. Разговор со специалистом опубликовала Lenta.ru на своем сайте.

«Уверен, что летом в Екатеринбурге будут торфяные пожары», — сказал эксперт интернет-изданию. Ключевыми проблемами увеличения количества пожаров специалист считает горение торфяников и сжигание порубочных остатков (пней, стволов и корней деревьев — прим. ред.) на вырубках.

Многие пожары, по его мнению, будут связаны с местами подготовки древесины. «Абсолютное большинство пожаров будет по вине человека», — приводит слова эксперта издание. Ранее мы сообщали, что в Свердловской области вводится особый противопожарный режим.

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Летом в Свердловской области, по мнению представителя Greenpeace России, ожидаются торфяные пожары. Разговор со специалистом опубликовала Lenta.ru на своем сайте. «Уверен, что летом в Екатеринбурге будут торфяные пожары», — сказал эксперт интернет-изданию. Ключевыми проблемами увеличения количества пожаров специалист считает горение торфяников и сжигание порубочных остатков (пней, стволов и корней деревьев — прим. ред.) на вырубках. Многие пожары, по его мнению, будут связаны с местами подготовки древесины. «Абсолютное большинство пожаров будет по вине человека», — приводит слова эксперта издание. Ранее мы сообщали, что в Свердловской области вводится особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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