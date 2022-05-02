Германия готовится к ЧС из-за спецоперации на Украине

03 мая 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Жителям ФРГ рекомендовали сделать запасы продуктов и лекарств, на случай объявления в стране чрезвычайной ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Германии из-за спецоперации на Украине рекомендуют сделать запасы продовольственных товаров и лекарств на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, из расчета потребления одного человека в течение десяти дней. Среди них — вода, хлеб, картофель, обезболивающее, средство от диареи и простудных заболеваний. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Ненси Фэзер, пишет газета Handelsblatt. В список продуктов входит: 20 литра воды;

3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;

4 килограмма овощей и бобовых;

2,5 килограмма фруктов и орехов;

2,6 литра молока и молочных продуктов;

1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

357 грамм жиров и масел;

продукты на выбор, например мед или шоколад. В аптечку должны входить приборы и лекарства: назначенные врачом;

обезболивающее;

дезинфицирующее средство для ран;

средство от простудных заболеваний;

медицинский термометр;

средство от диареи;

мазь от укуса насекомых и мазь от солнечных ожогов;

осколочный пинцет. Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у РФ газ за рубли. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум сказал, что страна едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер заявлял, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ в недружественные страны. Газпром уже прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Жителям Германии из-за спецоперации на Украине рекомендуют сделать запасы продовольственных товаров и лекарств на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, из расчета потребления одного человека в течение десяти дней. Среди них — вода, хлеб, картофель, обезболивающее, средство от диареи и простудных заболеваний. Об этом сообщила глава МВД ФРГ Ненси Фэзер, пишет газета Handelsblatt. В список продуктов входит: В аптечку должны входить приборы и лекарства: Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у РФ газ за рубли. Глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум сказал, что страна едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер заявлял, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ в недружественные страны. Газпром уже прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях.