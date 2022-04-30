В Германии заявили, что никогда не будут платить за газ в рублях

30 апреля 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Германия делает все возможное, чтобы стать независимой от российского газа, заявил Кристиан Линднер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Германия никогда не будет оплачивать поставки газа российскими рублями. Об этом в своем twitter-аккаунте написал министр финансов Германии Кристиан Линднер. «Я хочу обратиться к [президенту России Владимиру] Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Сейчас Германия делает все возможное, чтобы стать независимой от России в вопросе поставок энергоносителей», — заявил Линднер. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях. При этом в компании сообщили, что Польша публично отказалась от российского газа, но продолжает покупать его через Германию, пишет RT. При этом ряд стран уже согласились покупать газ за рубли, однако в Кремле отказались раскрывать, какие именно. Оплата по новой схеме пройдет в мае, сообщает агентство Nation news. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Германия никогда не будет оплачивать поставки газа российскими рублями. Об этом в своем twitter-аккаунте написал министр финансов Германии Кристиан Линднер. «Я хочу обратиться к [президенту России Владимиру] Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Сейчас Германия делает все возможное, чтобы стать независимой от России в вопросе поставок энергоносителей», — заявил Линднер. Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ Польше и Болгарии из-за отказа этих стран оплачивать поставки в рублях. При этом в компании сообщили, что Польша публично отказалась от российского газа, но продолжает покупать его через Германию, пишет RT. При этом ряд стран уже согласились покупать газ за рубли, однако в Кремле отказались раскрывать, какие именно. Оплата по новой схеме пройдет в мае, сообщает агентство Nation news.