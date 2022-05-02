Глава E.ON: Германия не перенесет зиму без газа из РФ

02 мая 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Германию ждут драматичные последствия после отказа от газа из РФ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа. Об этом сказал глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум. «Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности… Я могу только предостеречь от газового эмбарго», — заявил Леонард Бирнбаум в интервью немецкой газете FAZ. Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у России газ за рубли. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, мера затронет недружественные России страны. Это решение одобрили 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% респондентов считают, что данная мера укрепит рубль. The Washington Post писала, что Европу ждут полтора года мучений, пока там не найдут замену российскому газу, передает Nation News. Немецкий журнал Der Spiegel упомянул, что Европе нужно будет остановить заводы для отказа от российского газа. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Германия едва ли сможет пережить ближайшие две зимы после отказа от российского газа. Об этом сказал глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум. «Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности… Я могу только предостеречь от газового эмбарго», — заявил Леонард Бирнбаум в интервью немецкой газете FAZ. Ранее в Германии заявили, что не станут покупать у России газ за рубли. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, мера затронет недружественные России страны. Это решение одобрили 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% респондентов считают, что данная мера укрепит рубль. The Washington Post писала, что Европу ждут полтора года мучений, пока там не найдут замену российскому газу, передает Nation News. Немецкий журнал Der Spiegel упомянул, что Европе нужно будет остановить заводы для отказа от российского газа.