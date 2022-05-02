В Швейцарии ухудшился потребительский климат на фоне санкций

03 мая 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

В Швейцарии на фоне событий на Украине ухудшился потребительский климат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Швейцарии наблюдается резкое снижение индекса потребительских настроений на фоне антироссийских санкций, это означает, что жители страны готовы делать покупки в апреле минус на 27 пунктов, что является самым низким уровнем с весны 2020 года. Об этом сообщил государственный секретариат экономики страны (SECO). «Исследование, проведенное в апреле, указывает на значительное ухудшение потребительского климата. Пессимизм особенно заметен в отношении развития экономической ситуации, а рост цен осложняет финансовое положение домохозяйств», — говорится в сообщении. Там отметили, что в апреле 2022 года индекс потребительских настроений снизился до минус 27 пунктов и сейчас находится на низком уровне (минус пять пунктов). В SECO напомнили, что последний раз более значительное снижение наблюдалось после начала пандемии весной 2020 года. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Несмотря на это, страны Запада усилили санкционное давление на Россию, начатое еще в 2000-х. Так, Европейские страны стали отказываться от энергоресурсов из РФ, однако такая стратегия привела к кризису в Европе, росту инфляции, рекордных цен на нефть и газ. Европейские лидеры для экономии стали призывать жителей снижать тепло в квартирах и минимизировать передвижения на автомобилях. Тогда Швейцария отклонилась от принятия пакета санкций, однако позже страна приняла последний пакет санкций против России. Правительство Швейцарии ввело новые санкции против России, в том числе запрет на импорт угля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Швейцарии наблюдается резкое снижение индекса потребительских настроений на фоне антироссийских санкций, это означает, что жители страны готовы делать покупки в апреле минус на 27 пунктов, что является самым низким уровнем с весны 2020 года. Об этом сообщил государственный секретариат экономики страны (SECO). «Исследование, проведенное в апреле, указывает на значительное ухудшение потребительского климата. Пессимизм особенно заметен в отношении развития экономической ситуации, а рост цен осложняет финансовое положение домохозяйств», — говорится в сообщении. Там отметили, что в апреле 2022 года индекс потребительских настроений снизился до минус 27 пунктов и сейчас находится на низком уровне (минус пять пунктов). В SECO напомнили, что последний раз более значительное снижение наблюдалось после начала пандемии весной 2020 года. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Несмотря на это, страны Запада усилили санкционное давление на Россию, начатое еще в 2000-х. Так, Европейские страны стали отказываться от энергоресурсов из РФ, однако такая стратегия привела к кризису в Европе, росту инфляции, рекордных цен на нефть и газ. Европейские лидеры для экономии стали призывать жителей снижать тепло в квартирах и минимизировать передвижения на автомобилях. Тогда Швейцария отклонилась от принятия пакета санкций, однако позже страна приняла последний пакет санкций против России. Правительство Швейцарии ввело новые санкции против России, в том числе запрет на импорт угля.