Еще одна страна присоединилась к санкциям против РФ

13 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Швейцария приняла санкции против РФвслед за ЕС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцария приняла последний пакет санкций Евросоюза против России и Беларуси. Об этом сообщило правительство страны. «Список санкций Швейцарии теперь полностью повторяет список санкций ЕС», — приводит заявление Reuters. Ограничения направлены против 200 физических и юридических лиц из РФ. Евросоюз ранее принял новый пакет санкций против России, включая запрет на импорт угля и древесины. Также запрещены операции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. При этом Швейцария тогда отклонилась от принятия пакета санкций. В отличие от других стран, она не выслала ни одного российского дипломата после обвинения Украины в адрес РФ из-за произошедшего в Буче. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Швейцария приняла последний пакет санкций Евросоюза против России и Беларуси. Об этом сообщило правительство страны. «Список санкций Швейцарии теперь полностью повторяет список санкций ЕС», — приводит заявление Reuters. Ограничения направлены против 200 физических и юридических лиц из РФ. Евросоюз ранее принял новый пакет санкций против России, включая запрет на импорт угля и древесины. Также запрещены операции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. При этом Швейцария тогда отклонилась от принятия пакета санкций. В отличие от других стран, она не выслала ни одного российского дипломата после обвинения Украины в адрес РФ из-за произошедшего в Буче. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей». Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа.