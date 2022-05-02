Бывший боевик рассказал о докторе, убивавшем раненных на Донбассе

03 мая 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Раненных ополченцев «Айдара» убивали на месте, рассказал экс-боец Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доктор украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) собственноручно убивал раненных во время карательной операции в Луганской области в 2014 году. Об этом рассказал бывший боевик нацбатальона Виталий Баштанник. «Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был „Док“. Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот „Док“ подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — рассказал Баштанник в беседе с РИА «Новости». По его словам, все это происходило в 2014 году во время карательной операции «Айдара» в районе города Счастье Луганской народной республики. Ранее экс—боец украинского нацбатальона «Айдар» рассказал об убийствах сослуживцев. «Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся», — поделился боевик. Помимо этого, бывший националист признался, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь в ДНР, чтобы обвинить в этом российские войска, передает Life . На территории Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Глава государства отмечал, что ее основными целями является денацификация страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Доктор украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) собственноручно убивал раненных во время карательной операции в Луганской области в 2014 году. Об этом рассказал бывший боевик нацбатальона Виталий Баштанник. «Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был „Док“. Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот „Док“ подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — рассказал Баштанник в беседе с РИА «Новости». По его словам, все это происходило в 2014 году во время карательной операции «Айдара» в районе города Счастье Луганской народной республики. Ранее экс—боец украинского нацбатальона «Айдар» рассказал об убийствах сослуживцев. «Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся», — поделился боевик. Помимо этого, бывший националист признался, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь в ДНР, чтобы обвинить в этом российские войска, передает Life. На территории Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина проводится специальная операция. Глава государства отмечал, что ее основными целями является денацификация страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.