Экс-боец «Айдара»* рассказал об убийствах сослуживцев

Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) могли при раздоре убить друг друга без вытекающих из этого последствий. Об этом рассказал экс—боец батальона Денис Сероус, сейчас он отбывает наказание в РФ за распространение наркотиков.
«Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — „Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит“. Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал Сероус РИА «Новости». После расправы, убийца продолжал нести службу.
Еще одно убийство произошло в 2015 году. Боевик с позывным Авиатор должен был выступить в качестве свидетеля на суде в Киеве против боевика с позывным Рубеж, который обвинялся в незаконном хранении оружия — «ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему», — вспоминает Сероус.
Убийство боевика с позывным Авиатор в правоохранительных органах Киева оформили как самоубийство. Уголовное дело об убийстве не возбуждалось.
Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) могли при раздоре убить друг друга без вытекающих из этого последствий. Об этом рассказал экс—боец батальона Денис Сероус, сейчас он отбывает наказание в РФ за распространение наркотиков. «Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — „Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит“. Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал Сероус РИА «Новости». После расправы, убийца продолжал нести службу. Еще одно убийство произошло в 2015 году. Боевик с позывным Авиатор должен был выступить в качестве свидетеля на суде в Киеве против боевика с позывным Рубеж, который обвинялся в незаконном хранении оружия — «ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему», — вспоминает Сероус. Убийство боевика с позывным Авиатор в правоохранительных органах Киева оформили как самоубийство. Уголовное дело об убийстве не возбуждалось. Ранее Экс-боец «Айдара» Денис Нурыга рассказал, как ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию. Они пытались эвакуироваться из города Рубежное в Луганской народной республике. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.