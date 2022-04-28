Экс-боец «Айдара»* рассказал об убийствах сослуживцев

29 апреля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Экс-боец «Айдара» рассказал, как его сослуживцы убивали друг друга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) могли при раздоре убить друг друга без вытекающих из этого последствий. Об этом рассказал экс—боец батальона Денис Сероус, сейчас он отбывает наказание в РФ за распространение наркотиков. «Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — „Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит“. Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал Сероус РИА «Новости». После расправы, убийца продолжал нести службу. Еще одно убийство произошло в 2015 году. Боевик с позывным Авиатор должен был выступить в качестве свидетеля на суде в Киеве против боевика с позывным Рубеж, который обвинялся в незаконном хранении оружия — «ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему», — вспоминает Сероус. Убийство боевика с позывным Авиатор в правоохранительных органах Киева оформили как самоубийство. Уголовное дело об убийстве не возбуждалось. Ранее Экс-боец «Айдара» Денис Нурыга рассказал, как ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию. Они пытались эвакуироваться из города Рубежное в Луганской народной республике. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) могли при раздоре убить друг друга без вытекающих из этого последствий. Об этом рассказал экс—боец батальона Денис Сероус, сейчас он отбывает наказание в РФ за распространение наркотиков. «Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — „Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит“. Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал Сероус РИА «Новости». После расправы, убийца продолжал нести службу. Еще одно убийство произошло в 2015 году. Боевик с позывным Авиатор должен был выступить в качестве свидетеля на суде в Киеве против боевика с позывным Рубеж, который обвинялся в незаконном хранении оружия — «ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему», — вспоминает Сероус. Убийство боевика с позывным Авиатор в правоохранительных органах Киева оформили как самоубийство. Уголовное дело об убийстве не возбуждалось. Ранее Экс-боец «Айдара» Денис Нурыга рассказал, как ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию. Они пытались эвакуироваться из города Рубежное в Луганской народной республике. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.