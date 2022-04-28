28 апреля 2022

Экс-боец «Айдара»* рассказал об убийствах сослуживцев

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Экс-боец «Айдара» рассказал, как его сослуживцы убивали друг друга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) могли при раздоре убить друг друга без вытекающих из этого последствий. Об этом рассказал экс—боец батальона Денис Сероус, сейчас он отбывает наказание в РФ за распространение наркотиков.

«Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — „Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит“. Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал Сероус РИА «Новости». После расправы, убийца продолжал нести службу.

Еще одно убийство произошло в 2015 году. Боевик с позывным Авиатор должен был выступить в качестве свидетеля на суде в Киеве против боевика с позывным Рубеж, который обвинялся в незаконном хранении оружия — «ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему», — вспоминает Сероус.

Убийство боевика с позывным Авиатор в правоохранительных органах Киева оформили как самоубийство. Уголовное дело об убийстве не возбуждалось.

Ранее Экс-боец «Айдара» Денис Нурыга рассказал, как ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию. Они пытались эвакуироваться из города Рубежное в Луганской народной республике.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.

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Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) могли при раздоре убить друг друга без вытекающих из этого последствий. Об этом рассказал экс—боец батальона Денис Сероус, сейчас он отбывает наказание в РФ за распространение наркотиков. «Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? — „Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит“. Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал Сероус РИА «Новости». После расправы, убийца продолжал нести службу. Еще одно убийство произошло в 2015 году. Боевик с позывным Авиатор должен был выступить в качестве свидетеля на суде в Киеве против боевика с позывным Рубеж, который обвинялся в незаконном хранении оружия — «ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему», — вспоминает Сероус. Убийство боевика с позывным Авиатор в правоохранительных органах Киева оформили как самоубийство. Уголовное дело об убийстве не возбуждалось. Ранее Экс-боец «Айдара» Денис Нурыга рассказал, как ВСУ убивают украинцев, бегущих в Россию. Они пытались эвакуироваться из города Рубежное в Луганской народной республике. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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