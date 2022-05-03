Евросоюз ужесточит санкции против российских банков

Шестой пакет санкций ЕС ужесточит ограничения для финансовой и энергетической сферы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые антироссийские санкции Евросоюза предусматривают отключение большего числа российских банков от системы SWIFT и ужесточение ограничений в энергетической сфере. Новый пакет санкций анонсировал председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — заявил Боррель в интервью венесуэльскому каналу VPI.

Ранее Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. В соответствии с последним пакетом, с августа 2022 года Евросоюз введет запрет на импорт российского угля и других твердых ископаемых видов топлива, отметили в RT.

Усиление санкционного давления на РФ связно со спецоперацией на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что страны запада продолжают вводить антироссийские ограничения еще с начала 2000-х годов. По мнению главы государства, санкционная кампания направлена на отмену России, как государства и оказывает негативных эффект на сами «недружественные страны».