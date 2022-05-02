В пермских реках начал снижаться уровень воды

Половодье медленно, но отступает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Диспетчерские службы МЧС фиксируют снижение уровня воды в нескольких реках Пермского края, которые ранее вышли из берегов, затопив населенные пункты. Несмотря на это, воды в реках пока больше обычного, так что половодье продолжается, сообщают спасатели.

«Кунгур, р.Ирень — 11309 см („ноль“ поста — от 11294). Уровень воды за сутки снизился на 75 см, общий подъем воды 15 см; р.Сылва — 11320 см („ноль“ поста — от 11290). Уровень воды за сутки снизился на 145 см, общий подъем воды 30 см», — сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается снижение уровня воды в реках Шаква (с.Плеханово) и Бабка (с.Моховое). Но общий подъем от «ноля» в них составляет от 20 до 140 см. В Кудымкаре, где река Ирень затопила дома и огороды, вода также начала отступать. По данным ЕДДС города, ее уровень опустился ниже 500 см. Ранее URA.RU рассказывало, что половодье также стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы и Пашийского завода.