Поселок на севере Пермского края ушел под воду. Власти говорят, что будет хуже. Фото

28 апреля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Большая вода пришла в поселки Прикамья (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Весеннее половодье стало причиной затопления поселка Яйва на севере Пермского края. Судя по фотографиям, которые жители публикуют в соцсетях, под водой оказались улицы, огороды, постройки. «Ну, вот и весна пришла! За час затопило», — пишет автор поста в паблике «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». Министерство природных ресурсов края на своем сайте поясняет, что вскрылись реки северной и горно-восточной частей региона, в частности, Верхняя Кама и Вишера, на которых наблюдается ледоход. «По данным Пермского ЦГМС за прошедшие сутки в реках края наблюдалось повышение уровней воды. В реках Яйва, Косьва, Иньва, Обва, на отдельных участках Вишеры и Чусовой, ряде рек юга края суточная интенсивность подъемов составляла 0,6-1,2 м, в других реках рост уровней составлял, в основном, от 10 до 50 см», — сообщают в ведомстве. По данным министерства, кроме Яйвы подтоплены огороды в деревне Комариха Ильинского городского округа и, как рассказывало URA.RU, дома в Александровске. 29—30 апреля специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровней воды в реках края. Возможно затопление приусадебных участков, жилых и производственных объектов, участков автодорог Яйвы, Александровска, Кудымкара, Усьвы, Чусового. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Весеннее половодье стало причиной затопления поселка Яйва на севере Пермского края. Судя по фотографиям, которые жители публикуют в соцсетях, под водой оказались улицы, огороды, постройки. «Ну, вот и весна пришла! За час затопило», — пишет автор поста в паблике «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». Министерство природных ресурсов края на своем сайте поясняет, что вскрылись реки северной и горно-восточной частей региона, в частности, Верхняя Кама и Вишера, на которых наблюдается ледоход. «По данным Пермского ЦГМС за прошедшие сутки в реках края наблюдалось повышение уровней воды. В реках Яйва, Косьва, Иньва, Обва, на отдельных участках Вишеры и Чусовой, ряде рек юга края суточная интенсивность подъемов составляла 0,6-1,2 м, в других реках рост уровней составлял, в основном, от 10 до 50 см», — сообщают в ведомстве. По данным министерства, кроме Яйвы подтоплены огороды в деревне Комариха Ильинского городского округа и, как рассказывало URA.RU, дома в Александровске. 29—30 апреля специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровней воды в реках края. Возможно затопление приусадебных участков, жилых и производственных объектов, участков автодорог Яйвы, Александровска, Кудымкара, Усьвы, Чусового.