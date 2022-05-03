Папа Римский захотел встретиться с Путиным из-за Украины

Папа Римский хочет встретиться с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Папа Римский Франциск хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

«Я попросил передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. <…> Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать. Я боюсь, что Путин не может провести эту встречу прямо сейчас», — заявил Папа Римский.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.