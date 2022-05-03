Папа Римский захотел встретиться с Путиным из-за Украины

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Папа Римский хочет встретиться с Владимиром Путиным Фото:

Папа Римский Франциск хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

«Я попросил передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. <…> Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать. Я боюсь, что Путин не может провести эту встречу прямо сейчас», — заявил Папа Римский.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.

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Папа Римский Франциск хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere Della Sera. «Я попросил передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. <…> Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать. Я боюсь, что Путин не может провести эту встречу прямо сейчас», — заявил Папа Римский. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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