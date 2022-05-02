В День Победы челябинцев ждут концерты и фейерверк. Афиша

03 мая 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Традиционное построение войск начнется в 11:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска утвердили афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы в областном центре помимо традиционного построения войск пройдут концерты, шествия, тематические выставки и состоится вечерний фейерверк, сообщается в афише в telegram-канале пресс-службы администрации города. «9 мая в 9:00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции», — говорится в афише. Затем с 12:00 в городских парках всем желающим будут раздавать георгиевские ленточки, в 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, в это же время на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города состоится концерт с участием звезд эстрады Олега Газманова и Александра Маршала. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс. Мероприятия пройдут во всех районах города администрация Челябинска Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Власти Челябинска утвердили афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы в областном центре помимо традиционного построения войск пройдут концерты, шествия, тематические выставки и состоится вечерний фейерверк, сообщается в афише в telegram-канале пресс-службы администрации города. «9 мая в 9:00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции», — говорится в афише. Затем с 12:00 в городских парках всем желающим будут раздавать георгиевские ленточки, в 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, в это же время на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города состоится концерт с участием звезд эстрады Олега Газманова и Александра Маршала. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс.