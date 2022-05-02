02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В День Победы челябинцев ждут концерты и фейерверк. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, парад победы, почетный караул, знамя россии
Традиционное построение войск начнется в 11:00 Фото:

Власти Челябинска утвердили афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы в областном центре помимо традиционного построения войск пройдут концерты, шествия, тематические выставки и состоится вечерний фейерверк, сообщается в афише в telegram-канале пресс-службы администрации города.

«9 мая в 9:00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции», — говорится в афише.

Затем с 12:00 в городских парках всем желающим будут раздавать георгиевские ленточки, в 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, в это же время на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города состоится концерт с участием звезд эстрады Олега Газманова и Александра Маршала. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс.

Мероприятия пройдут во всех районах города

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

Власти Челябинска утвердили афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы в областном центре помимо традиционного построения войск пройдут концерты, шествия, тематические выставки и состоится вечерний фейерверк, сообщается в афише в telegram-канале пресс-службы администрации города. «9 мая в 9:00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции», — говорится в афише. Затем с 12:00 в городских парках всем желающим будут раздавать георгиевские ленточки, в 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, в это же время на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города состоится концерт с участием звезд эстрады Олега Газманова и Александра Маршала. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...