Медведев раскрыл судьбу Зеленского в случае мирного договора с РФ

Зеленскому не выгоден мирный договор с РФ, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В случае подписания мирного договора президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит жестокая расправа от рук нацистов или медленное смещение силами конкурентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Для него [Владимира Зеленского] мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его „на гiлляку“ за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — написал Медведев в Telegram. Именно поэтому, считает политик, Зеленскому мирный договор не выгоден и не нужен.

Чтобы сохранить свои позиции украинский лидер продолжит просить деньги и оружие у Запада, имитировать заботу об украинцах, посылать наемных убийц к российским журналистам и распространять фейки, заверил зампредседателя Совбеза. «Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет», — резюмировал он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По словам главы государства, ее основной целью являются денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.