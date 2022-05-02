02 мая 2022

Свердловская ГИБДД показала видео с места аварии, где умерли дети. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город
В ГИБДД выясняют, что предшествовало смертельной аварии Фото:

Третьей погибшей в столкновении легковой машины с грузовиком под Екатеринбургом оказалась 16-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Полиция поделилась видео, на котором видны последствия аварии.

«Установлена личность еще одного пассажира, погибшего в ДТП на трассе Екатеринбург-Реж — это 16-летняя девушка», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии правоохранителей, водитель встречался 17-летней девушкой, а 16-летнюю подругу они взяли с собой. Все трое погибли от столкновения с грузовиком.

В ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить, как дети оказались на трассе. Родители несовершеннолетних не могут ответить на этот вопрос.

Сообщение об аварии поступило утром 3 мая. В ГИБДД установили, что виновник ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого пытался затормозить.

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Третьей погибшей в столкновении легковой машины с грузовиком под Екатеринбургом оказалась 16-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Полиция поделилась видео, на котором видны последствия аварии. «Установлена личность еще одного пассажира, погибшего в ДТП на трассе Екатеринбург-Реж — это 16-летняя девушка», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии правоохранителей, водитель встречался 17-летней девушкой, а 16-летнюю подругу они взяли с собой. Все трое погибли от столкновения с грузовиком. В ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить, как дети оказались на трассе. Родители несовершеннолетних не могут ответить на этот вопрос. Сообщение об аварии поступило утром 3 мая. В ГИБДД установили, что виновник ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого пытался затормозить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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