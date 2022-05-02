В Сургуте назвали самых богатых руководителей

В Сургуте самые богатые руководители работают в коммуналке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-директор сургутского «Горводоканала» Владимир Карнов стал самым высокооплачиваемым руководителем среди всех муниципальных предприятий и учреждений по итогам 2021 года. Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Среднемесячный заработок Карнова составлял 566 тысяч рублей в месяц. Однако в конце мая 2021 года он покинул должность руководителя «Горводоканала». Среди действующих директоров муниципальных предприятий самым богатым является руководитель «Городских тепловых сетей» Василий Юркин. Его месячный заработок составляет 350 тысяч рублей.

Среди руководителей учебных заведений самым высокооплачиваемым оказалась директор школы №44 Аля Александрова — ее средний заработок составил почти 297 тысяч рублей в месяц. Среди учреждений культуры больше остальных получает директор сургутской филармонии Яков Черняк — 220 тысяч рублей в месяц. В спортивной сфере самым высокооплачиваемым руководителем является директор «Ледового дворца спорта» Сергей Карбуинов. Его среднемесячная зарплата — 240 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.