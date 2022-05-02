Спортсмен надел футболку с гербом Украины Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бегун из Екатеринбурга Александр Антонов столкнулся с травлей в социальных сетях после того, как опубликовал фотографию, на которой бежит в футболке с гербом Украины. Об этом сообщил сам спортсмен.

«На меня обрушились тонны хейта в соцсетях. „Умри, мразь“ — это самое безобидное. В посте я делал акцент на спортивном результате, а не на футболке, в которой финишировал», — рассказал Антонов порталу Е1.ru.

Причиной травли стала публикация Антонова, на которой он финиширует дистанцию на забеге «Майская гроза» в футболке с гербом Украины, показывая руками сердце. По информации организаторов мероприятия, спортсмен показал эту футболку за несколько секунд до старта.

Некоторые пользователи соцсетей связали поведение спортсмена с политикой. Однако сам Антонов подчеркивал, что акцентировал внимание только на своем спортивном достижении — серебряной медали.

URA.RU попыталось связаться с Александром Антоновым. Он не ответил на сообщение журналиста в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов украинскими войсками жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин, что денационализация и денацификация Украины таким путем является вынужденной мерой и призвана сохранить жизни русскоязычного населения. Власти РФ подчеркивали, что армия России проводит спецоперацию аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.

Фото: «ВКонтакте»