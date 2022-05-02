02 мая 2022

Спортсмена из Екатеринбурга затравили за одежду с гербом Украины. «Умри, мразь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний репортаж с улиц. Екатеринбург, пробежка, бегун, бег
Спортсмен надел футболку с гербом Украины Фото:

Бегун из Екатеринбурга Александр Антонов столкнулся с травлей в социальных сетях после того, как опубликовал фотографию, на которой бежит в футболке с гербом Украины. Об этом сообщил сам спортсмен.

«На меня обрушились тонны хейта в соцсетях. „Умри, мразь“ — это самое безобидное. В посте я делал акцент на спортивном результате, а не на футболке, в которой финишировал», — рассказал Антонов порталу Е1.ru.

Причиной травли стала публикация Антонова, на которой он финиширует дистанцию на забеге «Майская гроза» в футболке с гербом Украины, показывая руками сердце. По информации организаторов мероприятия, спортсмен показал эту футболку за несколько секунд до старта.

Некоторые пользователи соцсетей связали поведение спортсмена с политикой. Однако сам Антонов подчеркивал, что акцентировал внимание только на своем спортивном достижении — серебряной медали.

URA.RU попыталось связаться с Александром Антоновым. Он не ответил на сообщение журналиста в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов украинскими войсками жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин, что денационализация и денацификация Украины таким путем является вынужденной мерой и призвана сохранить жизни русскоязычного населения. Власти РФ подчеркивали, что армия России проводит спецоперацию аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.

Фото:

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Бегун из Екатеринбурга Александр Антонов столкнулся с травлей в социальных сетях после того, как опубликовал фотографию, на которой бежит в футболке с гербом Украины. Об этом сообщил сам спортсмен. «На меня обрушились тонны хейта в соцсетях. „Умри, мразь“ — это самое безобидное. В посте я делал акцент на спортивном результате, а не на футболке, в которой финишировал», — рассказал Антонов порталу Е1.ru. Причиной травли стала публикация Антонова, на которой он финиширует дистанцию на забеге «Майская гроза» в футболке с гербом Украины, показывая руками сердце. По информации организаторов мероприятия, спортсмен показал эту футболку за несколько секунд до старта. Некоторые пользователи соцсетей связали поведение спортсмена с политикой. Однако сам Антонов подчеркивал, что акцентировал внимание только на своем спортивном достижении — серебряной медали. URA.RU попыталось связаться с Александром Антоновым. Он не ответил на сообщение журналиста в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов украинскими войсками жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин, что денационализация и денацификация Украины таким путем является вынужденной мерой и призвана сохранить жизни русскоязычного населения. Власти РФ подчеркивали, что армия России проводит спецоперацию аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.
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