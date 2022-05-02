Трутнев в Перми поделился опытом борьбы с санкциями

Юрий Трутнев рассказал, как помогает предприятиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший губернатор Прикамья, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поделился опытом поддержки предприятий в условиях санкций. На вопрос корреспондента URA.RU о том, как он оценивает готовность пермского бизнеса к экономическому давлению Запада, Трутнев ответил, что за Прикамье больше не отвечает, но привел пример из своей сегодняшней работы.

«Я сегодня отвечаю за Дальний Восток и Арктику — это большая территория, много регионов, много предприятий. Мы каждое утро начинаем с мониторинга, смотрим на каком предприятии какие проблемы и чем помочь. Сегодня только на субсидирование процентной ставки, потому что подорожали кредиты, мы выделили 29 млрд рублей», — сказал Трутнев, отметив, что о том, как эта работа ведется в Пермском крае, должен ответить губернатор Дмитрий Махонин.

Трутнев прилетел 3 мая в Пермь на посвящение в спортсмены юных воспитанников спортшколы «Киокусинкай». Он много лет увлекается этим спортом, является членом президиума Ассоциации Киокусинкай России.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России санкции после начала спецоперации на Украине. Евросоюз готовит уже шестой пакет ограничительных мер. Президент Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, но санкции наносят удар и по странам Запада, которые вводят их.