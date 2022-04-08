08 апреля 2022

Джо Байден опозорился во время выступления в Белом доме. Видео

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Джо Байден забыл о чем говорил и рассказал о путешествии с Си Цзиньпинем Фото:

Президент США Джо Байден, пытаясь охарактеризовать американскую нацию одним словом, запнулся и забыл, о чем говорил. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под… у под… извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал, проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точно», — сказал Джо Байден.

В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.

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Президент США Джо Байден, пытаясь охарактеризовать американскую нацию одним словом, запнулся и забыл, о чем говорил. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома. «Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под… у под… извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал, проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точно», — сказал Джо Байден. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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