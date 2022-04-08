Джо Байден опозорился во время выступления в Белом доме. Видео

09 апреля 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден, пытаясь охарактеризовать американскую нацию одним словом, запнулся и забыл, о чем говорил. Выступление политика транслировалось на YouTube-канале Белого дома. «Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под… у под… извините, у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал, проехал 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Но это не точно», — сказал Джо Байден. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента, а иногда даже он сам отказывается от своих высказываний. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.