Легендарный банкир вступился за Екатеринбург перед Соловьевым. «Ему позволено все?»

03 мая 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Владимир Фролов ответил на оскорбление екатеринбуржцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Создатель банка «Северная казна» Владимир Фролов, уехавший в Кыргызстан по просьбе местного правительства, резко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Сообщение финансист оставил в социальных сетях. «Посмотрите, как среагировали уральцы [на высказывание Соловьева]. Волна возмущения. На этого психически нездорового человека есть хоть какая-то управа? Или ему позволено все?» — говорится в посте Фролова. Он возмутился, что Соловьев своими словами способствует появлению розни между регионами. По мнению Фролова, среди жителей Урала есть те, кто негативно настроен по отношению к Москве, а Соловьев не призывает к сплоченности. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие политики и медийные личности. Владимир Фролов основал банк «Северная казна», который позже был поглощен «Альфа-банком». После этого он сообщил, что собирается уехать из России, но не сказал куда, породив слухи. Позднее ему предложили написать концепцию модернизации экономики Кыргызстана. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Создатель банка «Северная казна» Владимир Фролов, уехавший в Кыргызстан по просьбе местного правительства, резко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Сообщение финансист оставил в социальных сетях. «Посмотрите, как среагировали уральцы [на высказывание Соловьева]. Волна возмущения. На этого психически нездорового человека есть хоть какая-то управа? Или ему позволено все?» — говорится в посте Фролова. Он возмутился, что Соловьев своими словами способствует появлению розни между регионами. По мнению Фролова, среди жителей Урала есть те, кто негативно настроен по отношению к Москве, а Соловьев не призывает к сплоченности. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», тем самым вызвав возмущение жителей города. Среди прочих, Соловьеву ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший слова журналиста несправедливыми и грубыми. После этого телеведущему ответили другие политики и медийные личности. Владимир Фролов основал банк «Северная казна», который позже был поглощен «Альфа-банком». После этого он сообщил, что собирается уехать из России, но не сказал куда, породив слухи. Позднее ему предложили написать концепцию модернизации экономики Кыргызстана.