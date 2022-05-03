Хорватия пообещала не пустить Швецию и Финляндию в НАТО

03 мая 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Швеция планирует вступить в НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хорватия может наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович. «На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — заявил Миланович на брифинге, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. О каком «уровне» говорил президент, не уточняется. Финляндия собирается в ближайшее время отправить заявку на членство в НАТО. О намерении вступить в альянс также заявляли в Швеции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла страны от вступления в организацию. Она считает, что это не укрепит безопасность Финляндии и Швеции, сообщает Life . Президент Финляндии Саули Ниинисте признал, что вступление в альянс приведет к сосредоточению российских баз на границе страны, пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Хорватия может наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович. «На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — заявил Миланович на брифинге, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. О каком «уровне» говорил президент, не уточняется. Финляндия собирается в ближайшее время отправить заявку на членство в НАТО. О намерении вступить в альянс также заявляли в Швеции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла страны от вступления в организацию. Она считает, что это не укрепит безопасность Финляндии и Швеции, сообщает Life. Президент Финляндии Саули Ниинисте признал, что вступление в альянс приведет к сосредоточению российских баз на границе страны, пишет RT.