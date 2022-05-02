В Перми продают торговый центр за четверть миллиарда рублей

В Перми продается бывший торговый центр Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Риэлторская компания из Перми разместила объявление о продаже бывшего торгового центра за 252 миллиона рублей. Свободные для приобретения площади находятся возле парка имени Горького. Объявление появилось 2 мая на сайте «Авито» пермского региона.

«Главные преимущества: центр города, Свердловский район, 1 зона престижности, „Красная линия“ ул. Сибирская — на дороге с высоким автомобильным и пешеходным трафиком», — говорится в объявлении. Общая площадь магазина, находящегося на первом этаже жилой пятиэтажки на перекрестке Революции — Сибирской, составляет 2039,5 квадратных метра. Озвученная стоимость — 123 560 рублей за кв. м или 252 000 000 за весь объект.

Ранее в этом здании находился торговый центр «Мирабелла». Теперь нежилое помещение продается со статусом «свободного назначения».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продаются шесть торговых центров. Также администрация города не смогла сдать в аренду ТЦ «Пирамида».