02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

В Перми продают торговый центр за четверть миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые секции в торговом центре и таблички аренда. Пермь, аренда, торговый центр алмаз
В Перми продается бывший торговый центр Фото:

Риэлторская компания из Перми разместила объявление о продаже бывшего торгового центра за 252 миллиона рублей. Свободные для приобретения площади находятся возле парка имени Горького. Объявление появилось 2 мая на сайте «Авито» пермского региона.

«Главные преимущества: центр города, Свердловский район, 1 зона престижности, „Красная линия“ ул. Сибирская — на дороге с высоким автомобильным и пешеходным трафиком», — говорится в объявлении. Общая площадь магазина, находящегося на первом этаже жилой пятиэтажки на перекрестке Революции — Сибирской, составляет 2039,5 квадратных метра. Озвученная стоимость — 123 560 рублей за кв. м или 252 000 000 за весь объект.

Ранее в этом здании находился торговый центр «Мирабелла». Теперь нежилое помещение продается со статусом «свободного назначения».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продаются шесть торговых центров. Также администрация города не смогла сдать в аренду ТЦ «Пирамида».

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Риэлторская компания из Перми разместила объявление о продаже бывшего торгового центра за 252 миллиона рублей. Свободные для приобретения площади находятся возле парка имени Горького. Объявление появилось 2 мая на сайте «Авито» пермского региона. «Главные преимущества: центр города, Свердловский район, 1 зона престижности, „Красная линия“ ул. Сибирская — на дороге с высоким автомобильным и пешеходным трафиком», — говорится в объявлении. Общая площадь магазина, находящегося на первом этаже жилой пятиэтажки на перекрестке Революции — Сибирской, составляет 2039,5 квадратных метра. Озвученная стоимость — 123 560 рублей за кв. м или 252 000 000 за весь объект. Ранее в этом здании находился торговый центр «Мирабелла». Теперь нежилое помещение продается со статусом «свободного назначения». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продаются шесть торговых центров. Также администрация города не смогла сдать в аренду ТЦ «Пирамида».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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