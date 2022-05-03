Мэрия Миасса подала иск к бизнесмену Олегу Сиротину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Миасса Челябинской области подала иск к бизнесмену Олегу Сиротину с требованием снести комплекс «Бани мира». Бани находятся в горнолыжном комплексе «Солнечная долина», владельцем которого является Сиротин.

«Миасским городским судом рассматривается гражданское дело по иску администрации Миасского городского округа о сносе самовольной постройки», — говорится в документе, выложенном в группе «Инцидент Миасс», «ВКонтакте». Согласно базе данных Миасского городского суда, иск от мэрии зарегистрирован 24 марта. Сиротин выступает ответчиком.

Речь идет о спорах, связанных с земельными отношениями и самовольной постройкой. В качестве третьего лица привлечено управление Роспотребнадзора по региону. Первое заседание состоится 19 мая.

В комплекс «Бани мира» входит русская и нефритовая бани, хаммам, сауна, монгольская юрта, джакузи и открытый термальный бассейн. Сиротин на запрос URA.RU в личные мессенжеры к моменту публикации материала не ответил.

Участок земли на котором построены бани, фигурирует в уголовном деле бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия Сорока в 2016 году, когда был заместителем главы города, способствовал тому, что участок был продан «Солнечной долине» по сниженной цене. Экс-чиновника задержали 23 ноября 2021 года, он до сих пор находится в СИЗО.

В комплекс «Бани мира» входит русская и нефритовая бани, хаммам, сауна, монгольская юрта, джакузи и открытый термальный бассейн Скрин из группы «Инцидент Миасс», «ВКонтакте».