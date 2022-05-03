WSJ: странам ЕС дали полгода на отказ от российской нефти

04 мая 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров. «Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — говорится в публикации. Отмечается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на то, чтобы отказаться от российской нефти. На подобную льготу также претендуют Чехия и Болгария. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, обеспокоился разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок энергоносителей из РФ. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС.