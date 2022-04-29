NYT узнала о сроках введения эмбарго на российскую нефть

29 апреля 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Об этомпишет газета The New York Times со ссылкой на источники. «Страны Евросоюза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе», — говорится в публикации. Как отмечают собеседники агентства, данная мера давно откладывалась и «разделила членов блока». По их словам, постпреды государств — членов союза встретятся в среду, 4 мая, а окончательное решение может быть принято к концу недели. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Сообщалось, что шестой пакет санкций предусмотрит введение эмбарго на нефть РФ, передает RT. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Так, кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей. Венгрия согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями и не считает покупку энергоносителей обходом санкций РФ. Польша ввела эмбарго на российский уголь, Австрия стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась перерабатывать российскую нефть. При этом страна признала полную зависимость от поставок газа из РФ.