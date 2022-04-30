Премьер Греции признал уязвимость экономики ЕС в борьбе с Россией

30 апреля 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Премьер Греции считает, что ЕС не сможет обойтись без российского газа Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа должна осторожно относиться к санкциям против Москвы, чтобы они не нанесли странам ЕС большего вреда, чем самой России. С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков», — приводит слова премьер-министра газета Real News. Он также отметил, что рост цен на электроэнергию является большой проблемой для домашних хозяйств и предприятий. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз пока не готов ввести централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. Но Европа, по его словам, в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Европа должна осторожно относиться к санкциям против Москвы, чтобы они не нанесли странам ЕС большего вреда, чем самой России. С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков», — приводит слова премьер-министра газета Real News. Он также отметил, что рост цен на электроэнергию является большой проблемой для домашних хозяйств и предприятий. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Однако ряд стран уже признала полную зависимость от российских газа и нефти. В частности, в Германии назвали катастрофой решение о возможном эмбарго. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз пока не готов ввести централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. Но Европа, по его словам, в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок.