Соловьев и депутаты Госдумы попали под новые санкции Запада

04 мая 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

МИД Австралии объявил о включении в санкционные списки Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Австралии ввели новые ограничения против депутатов Госдумы, министров Луганской и Донецкой народных республик. Санкции коснулись и журналиста Владимира Соловьева. Документ об этом направило Министерство внутренних дел Австралии. «Автономные санкции австралийского правительства введены в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР, 12 министров ЛНР. В санкционный список попал тележурналист Владимир Соловьев», — говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС. Ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан РФ, уточняет RT. Большинство из них — члены Совета федерации, отмечает Life . Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций и собираются вводить шестой из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил россиянам, что ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов националистов и украинских военных. Несмотря на это, против России США, ЕС, Японией, Канадой и другими государствами были введены жесткие ограничения. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Австралии ввели новые ограничения против депутатов Госдумы, министров Луганской и Донецкой народных республик. Санкции коснулись и журналиста Владимира Соловьева. Документ об этом направило Министерство внутренних дел Австралии. «Автономные санкции австралийского правительства введены в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР, 12 министров ЛНР. В санкционный список попал тележурналист Владимир Соловьев», — говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС. Ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан РФ, уточняет RT. Большинство из них — члены Совета федерации, отмечает Life. Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций и собираются вводить шестой из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил россиянам, что ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов националистов и украинских военных. Несмотря на это, против России США, ЕС, Японией, Канадой и другими государствами были введены жесткие ограничения. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.