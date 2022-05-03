03 мая 2022

Соловьев и депутаты Госдумы попали под новые санкции Запада

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
МИД Австралии объявил о включении в санкционные списки Владимира Соловьева Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Австралии ввели новые ограничения против депутатов Госдумы, министров Луганской и Донецкой народных республик. Санкции коснулись и журналиста Владимира Соловьева. Документ об этом направило Министерство внутренних дел Австралии.

«Автономные санкции австралийского правительства введены в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР, 12 министров ЛНР. В санкционный список попал тележурналист Владимир Соловьев», — говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан РФ, уточняет RT. Большинство из них — члены Совета федерации, отмечает Life.

Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций и собираются вводить шестой из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил россиянам, что ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов националистов и украинских военных. Несмотря на это, против России США, ЕС, Японией, Канадой и другими государствами были введены жесткие ограничения. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.

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Власти Австралии ввели новые ограничения против депутатов Госдумы, министров Луганской и Донецкой народных республик. Санкции коснулись и журналиста Владимира Соловьева. Документ об этом направило Министерство внутренних дел Австралии. «Автономные санкции австралийского правительства введены в отношении 75 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР, 12 министров ЛНР. В санкционный список попал тележурналист Владимир Соловьев», — говорится в письме, которое есть в распоряжении ТАСС. Ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан РФ, уточняет RT. Большинство из них — члены Совета федерации, отмечает Life. Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций и собираются вводить шестой из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил россиянам, что ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР от обстрелов националистов и украинских военных. Несмотря на это, против России США, ЕС, Японией, Канадой и другими государствами были введены жесткие ограничения. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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