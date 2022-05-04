Трассу Курган-Екатеринбург открыли для водителей

04 мая 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

В Курганской области открыли движение по федеральной трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган-Екатеринбург, которая была закрыта из-за пожаров, возобновили движение транспорта. Информация об этом размещена в официальной группе областной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с ликвидацией угрозы безопасности дорожного движения из-за природных пожаров возобновлено движение транспорта на дороге федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В настоящее время движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме», — указано в сообщении УГИБДД УМВД России по Курганской области. Сотрудники ведомства предупреждают, что из-за задымления видимость на дороге ограничена. Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Курганской области перекрыли ночью 4 мая. Из-за пожаров и задымления на федеральной дороге вводили реверсивное движение. Позже ограничение было снято. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

На трассе Курган-Екатеринбург, которая была закрыта из-за пожаров, возобновили движение транспорта. Информация об этом размещена в официальной группе областной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с ликвидацией угрозы безопасности дорожного движения из-за природных пожаров возобновлено движение транспорта на дороге федерального значения Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В настоящее время движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме», — указано в сообщении УГИБДД УМВД России по Курганской области. Сотрудники ведомства предупреждают, что из-за задымления видимость на дороге ограничена. Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Курганской области перекрыли ночью 4 мая. Из-за пожаров и задымления на федеральной дороге вводили реверсивное движение. Позже ограничение было снято.