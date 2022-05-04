В Курганской области временно перекрыли трассу на Екатеринбург

Трассу Курган — Екатеринбург перекрыли из-за пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Запрет на проезд транспорт по автодороге Курган — Екатеринбург введен ночью 4 мая на территории Кетовского района. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Курганской области.

«Временное ограничение движения всех транспортных средств введено 4 мая в 01 час. На территории Кетовского района, на участке с 346 по 353 километры, открытый огонь вблизи с проезжей частью, сильное задымление и нулевая видимость дороги создает угрозу жизни и здоровья участникам дорожного движения», — говорится на сайте дорожной полиции. На подъездах к заблокированному участку дежурят патрули ДПС.

Прежде всего, сотрудники ГИБДД следят, чтобы техника пожарных подразделений могла проехать на место пожара без помех. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

Ранее на участке трассы «Курган — Шадринск — Екатеринбург» вводили реверсивное движение из-за того, что сильное задымление привело к ограничению видимости возле Кургана. Позднее ограничение было снято.