Белоруссия экстренно начала проверку сил реагирования

04 мая 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Проверка вооруженных сил Беларуси будет проводиться комплексно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ВС Беларуси начинают проверку сил реагирования. Будут отработаны вопросы приведения в боевую готовность войск и совершения маршей для выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь. «Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается также, что проверка будет проводиться комплексно, отмечает RT. При этом она не угрожает ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. Жителей страны предупредили, что перемещение значительного количества техники может затруднить движение по дорогам, пишет Life . Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

ВС Беларуси начинают проверку сил реагирования. Будут отработаны вопросы приведения в боевую готовность войск и совершения маршей для выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь. «Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается также, что проверка будет проводиться комплексно, отмечает RT. При этом она не угрожает ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. Жителей страны предупредили, что перемещение значительного количества техники может затруднить движение по дорогам, пишет Life.