Пермяк заявил, что его пытались похитить приставы

Приставы принудительно доставили должника в отдел (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) по телефону заявил полиции, что его пытаются похитить. Как выяснилось, домой к нему пришли судебные приставы, у которых было на руках постановление о принудительном приводе мужчины. Как рассказали в службе приставов, его давно разыскивали, так как он не платил алименты на ребенка — долг превысил 280 тысяч рублей.

«Ранним утром в квартиру краснокамца позвонили. Мужчина не обрадовался внезапному визиту правоохранителей и попытался захлопнуть дверь, но был предупрежден о возможном применении физической силы в случае воспрепятствования законным действиям судебного пристава. Тогда должник попытался вызвать полицию и сообщить, что его пытаются насильно увезти из дома», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Полиция и приставы ситуацию вскоре прояснили. На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Мировой суд отправил его под арест на 12 суток.

Ранее URA.RU рассказывало, как от уплаты алиментов пытался уйти пермский миллионер. За два месяца он заработал на инвестициях 30 млн рублей, но хотел скрыть этот доход, чтобы не платить своим детям.