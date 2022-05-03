ДДТ отказались выступать в Кургане

Группа ДДТ объявила об отмене концерта в Кургане, который поклонники ждали два года Фото: Александр Константинов © URA.RU

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Кургане 11 мая, отменен за несколько дней до выступления. Информация об этом опубликована на сайте тура группы. Причины, по которым концерт отменили, не раскрываются.

«Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить концерт группы „ДДТ“ в Кургане. Приносим извинения за доставленные неудобства. До встречи на концертах!» — говорится в сообщении.

Тем, кто купил билеты на концерт, предлагают сдать их. Изначально выступление ДДТ в Кургане должно было состояться весной 2020 года, но его несколько раз переносили, ссылаясь на ситуацию с COVID. Концерт должен был пройти в Ледовом дворце имени Н.В. Парышева, но в конце апреля организаторы объявили о смене площадки на Курганскую областную филармонию, объяснив это техническими причинами.

«Два года ехали, так и не приехали, отмена! Круто. Так держать», — возмутился один из пользователей в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». При этом администрация паблика отмечает, что билет можно сохранить «и посетить по нему следующий концерт группы ДДТ в Кургане». URA.RU запросило информацию о причинах отмены концерта в Кургане. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что группа ДДТ отказалась выступать в Тюмени из-за буквы Z на здании филармонии. Концерт перенесли на февраль 2023 года в СК «Центральный». Это решение осудил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин. На здании курганской филармонии висит белый баннер, на который по вечерам проецируется изображение с буквой Z.

Буква Z стала символом поддержки российских военных с момента начала спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, на спасение жителей Донбасса от геноцида.

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