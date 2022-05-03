В регионе зафиксировали самые крупные пожары в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область для помощи в борьбе с лесными пожарами приехал заместитель начальника федерального учреждения «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов. Он помогает координировать работу, связанную с тушением лесных пожаров.

«В Курганской области сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Все эти пожары произошли по причине перехода огня с земель иных категорий, а также приусадебных участков на земли лесного фонда при сильном порывистом ветре при скорости более 30 метров в секунду», — рассказал Ерицов в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

Он подтвердил журналисту телеканала, что находится в Курганской области. По словам представителя Авиалесохраны, тушение огня затрудняет сильный ветер и высокий класс пожарной опасности. Ерицов отметил, что 3 мая удалось локализовать шесть пожаров на площади около 8000 гектар. Он добавил, что группировка, которая тушит пожары, увеличивается.

В Курганской области площадь лесных пожаров в несколько раз превышает площадь пораженных огнем участков других регионов России. Пожары в регионе помогают тушить более 370 парашютистов-десантников федеральной, архангельской, свердловской и ханты-мансийской Авиалесоохраны.