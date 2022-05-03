Одиозный экс-вице-мэр Екатеринбурга занял высокий пост в «Ренове»

04 мая 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

В последнее время были слухи, что у Алексея Бирюлина некоторые проблемы со здоровьем Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин покинул должность замминистра экономики Свердловской области и стал замгендиректора «РСГ-Академическое». Компания входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и застраивает одноименный район уральской столицы. О новой работе Бирюлина URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердили в пресс-службе РСГ. В «РСГ-Академическое» Бирюлин будет контролировать качество строительства. «Для Алексея трудоустройство в РСГ — плюс. Потому что там реальная работа, а в минэкономики у него не было четкого функционала, не совсем понятно, чем он занимался», — объяснил один из источников агентства. Вице-мэром Екатеринбурга Бирюлин был с осени 2018 года до весны 2021-го. Считается, что тогдашний градоначальник Александр Высокинский (ныне сенатор) пригласил Бирюлина в свою команду, чтобы ограничить влияние на горадминистрацию местных авторитетных финансовых групп с криминальным бэкграундом. Работу Алексея Бирюлина в «сером доме» омрачали множественные конфликты с крупными девелоперами, считавшими чиновника слишком несговорчивым. Дошло до того, что в декабре 2020-го на закрытой встрече с губернатором Евгением Куйвашевым бизнесмены попросили его (так как Высокинский отказывался) уволить вице-мэра. Такое решение в итоге приняли, но позднее — весной 2021-го, когда главой города уже был Алексей Орлов, пригласивший на место Бирюлина Рустама Галямова, топ-менеджера из Москвы, которого причисляют к «тюменскому» политическому клану. А Бирюлину предоставили портфель замминистра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Бывший вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин покинул должность замминистра экономики Свердловской области и стал замгендиректора «РСГ-Академическое». Компания входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и застраивает одноименный район уральской столицы. О новой работе Бирюлина URA.RU сообщили два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердили в пресс-службе РСГ. В «РСГ-Академическое» Бирюлин будет контролировать качество строительства. «Для Алексея трудоустройство в РСГ — плюс. Потому что там реальная работа, а в минэкономики у него не было четкого функционала, не совсем понятно, чем он занимался», — объяснил один из источников агентства. Вице-мэром Екатеринбурга Бирюлин был с осени 2018 года до весны 2021-го. Считается, что тогдашний градоначальник Александр Высокинский (ныне сенатор) пригласил Бирюлина в свою команду, чтобы ограничить влияние на горадминистрацию местных авторитетных финансовых групп с криминальным бэкграундом. Работу Алексея Бирюлина в «сером доме» омрачали множественные конфликты с крупными девелоперами, считавшими чиновника слишком несговорчивым. Дошло до того, что в декабре 2020-го на закрытой встрече с губернатором Евгением Куйвашевым бизнесмены попросили его (так как Высокинский отказывался) уволить вице-мэра. Такое решение в итоге приняли, но позднее — весной 2021-го, когда главой города уже был Алексей Орлов, пригласивший на место Бирюлина Рустама Галямова, топ-менеджера из Москвы, которого причисляют к «тюменскому» политическому клану. А Бирюлину предоставили портфель замминистра.