«Газпром» сохранит важный для ЯНАО объем работ

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов (на фото) и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетили Новый Уренгой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Газпром» не будет отказываться от намеченного производственного плана работ в ЯНАО, несмотря на экономическую ситуацию. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала.

«Все наши производственные планы сохраняются. Продолжаем работать на Бованенковском месторождении, Харасавэйском, связанной с ними магистральной инфраструктуре. Здесь, в Новом Уренгое, наши общества также реализуют свои программы развития», — передает пресс-служба властей ЯНАО слова заместителя главы ПАО «Газпром» Виталия Маркелова.

Важность такого решения отметил губернатор региона Дмитрий Артюхов. По его словам, сохранение производственных планов «Газпрома» является ключевым фактором развития Ямала, так как сохранятся рабочие места, буду и дальше реализовываться соцпрограммы и продолжит укрепляться экономика.

«Принципиально важно, что в текущих непростых условиях компания „Газпром“ сохраняет все свои производственные планы на Ямале. Это играет ключевую роль для развития нашего региона», — передает пресс-служба слова Артюхова.

Кроме того, совместно с «Газпромом» в ЯНАО создаются инфраструктурные проекты социальной направленности. Их высоко оценил Маркелов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» сделал Ямал базой для внедрения инновационных технологий в производство. Большая часть технологий разрабатывалась специальна для применения в регионе.