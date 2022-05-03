03 мая 2022
02 мая 2022

Курганский бизнесмен возвращает магазинам стиль СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясной магазин Велес. Курган, велес, мясной гастроном
Курганский бизнесмен возвращает продуктовым магазинам советский стиль Фото:

Курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков возвращает продуктовым магазинам советский стиль. В одной из торговых точек мясокомбината «Велес» вывеску переименовали на «Мясной Гастроном». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор предприятия.

«Придаем магазинам гастрономический вид, как это было в старое, советское время. Чтобы это был хороший подход по отношению к нашим покупателям. Мясная гастрономия — вот этим мы и идем. Ведь мы открываемся не так, чтобы просто поставить прилавок и торговать с закрытыми глазами. Мы многому учимся, многое внедряем и двигаемся вперед», — сказал Ильтяков. Сейчас в фирменном магазине мясокомбината «Велес», который находится на пересечении улиц Коли Мяготина-Пролетарская, идет ремонт фасада, монтируется рекламный экран.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский бизнесмен Дмитрий Ильтяков расширяет свой бизнес на Урале. До конца года в Тюмени и Екатеринбурге планируют открыть шесть продуктовых магазинов «Велес». По словам предпринимателя, есть проблемы с поиском арендных помещений — стало слишком дорого.

Мясной магазин Велес. Курган
В магазине «Мясной Гастроном» идет ремонт фасада, смонтирован рекламный экран
Фото:

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Курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков возвращает продуктовым магазинам советский стиль. В одной из торговых точек мясокомбината «Велес» вывеску переименовали на «Мясной Гастроном». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор предприятия. «Придаем магазинам гастрономический вид, как это было в старое, советское время. Чтобы это был хороший подход по отношению к нашим покупателям. Мясная гастрономия — вот этим мы и идем. Ведь мы открываемся не так, чтобы просто поставить прилавок и торговать с закрытыми глазами. Мы многому учимся, многое внедряем и двигаемся вперед», — сказал Ильтяков. Сейчас в фирменном магазине мясокомбината «Велес», который находится на пересечении улиц Коли Мяготина-Пролетарская, идет ремонт фасада, монтируется рекламный экран. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский бизнесмен Дмитрий Ильтяков расширяет свой бизнес на Урале. До конца года в Тюмени и Екатеринбурге планируют открыть шесть продуктовых магазинов «Велес». По словам предпринимателя, есть проблемы с поиском арендных помещений — стало слишком дорого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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