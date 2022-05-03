Курганский бизнесмен возвращает магазинам стиль СССР

Курганский бизнесмен возвращает продуктовым магазинам советский стиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков возвращает продуктовым магазинам советский стиль. В одной из торговых точек мясокомбината «Велес» вывеску переименовали на «Мясной Гастроном». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор предприятия.

«Придаем магазинам гастрономический вид, как это было в старое, советское время. Чтобы это был хороший подход по отношению к нашим покупателям. Мясная гастрономия — вот этим мы и идем. Ведь мы открываемся не так, чтобы просто поставить прилавок и торговать с закрытыми глазами. Мы многому учимся, многое внедряем и двигаемся вперед», — сказал Ильтяков. Сейчас в фирменном магазине мясокомбината «Велес», который находится на пересечении улиц Коли Мяготина-Пролетарская, идет ремонт фасада, монтируется рекламный экран.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский бизнесмен Дмитрий Ильтяков расширяет свой бизнес на Урале. До конца года в Тюмени и Екатеринбурге планируют открыть шесть продуктовых магазинов «Велес». По словам предпринимателя, есть проблемы с поиском арендных помещений — стало слишком дорого.

В магазине «Мясной Гастроном» идет ремонт фасада, смонтирован рекламный экран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU