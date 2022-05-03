03 мая 2022

Над Екатеринбургом пролетели истребители и самолеты-разведчики. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Авиапарада. Екатеринбург, авиапарад, самолет, авиациия
Первая репетиция воздушного парада прошла над Екатеринбургом утром 4 мая Фото:

В небе над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В небе попарно пролетели истребители и грузовые самолеты. Репетируют к Дню Победы», — рассказал корреспондент.

Ранее стало известно, что в День Победы над Екатеринбургом пролетит самолет с портретами фронтовиков и знаменем Великой Победы. Портреты летчики ЦВО разместят в пассажирском Ту-134, кроме него в небе появятся истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. Перед пролетом над Екатеринбургом, летчики ЦВО показали журналистам, как будет выглядеть акция «Воздушный бессмертный полк» изнутри.

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В небе над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В небе попарно пролетели истребители и грузовые самолеты. Репетируют к Дню Победы», — рассказал корреспондент. Ранее стало известно, что в День Победы над Екатеринбургом пролетит самолет с портретами фронтовиков и знаменем Великой Победы. Портреты летчики ЦВО разместят в пассажирском Ту-134, кроме него в небе появятся истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. Перед пролетом над Екатеринбургом, летчики ЦВО показали журналистам, как будет выглядеть акция «Воздушный бессмертный полк» изнутри.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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