В небе над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В небе попарно пролетели истребители и грузовые самолеты. Репетируют к Дню Победы», — рассказал корреспондент.
Ранее стало известно, что в День Победы над Екатеринбургом пролетит самолет с портретами фронтовиков и знаменем Великой Победы. Портреты летчики ЦВО разместят в пассажирском Ту-134, кроме него в небе появятся истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. Перед пролетом над Екатеринбургом, летчики ЦВО показали журналистам, как будет выглядеть акция «Воздушный бессмертный полк» изнутри.
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В небе над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В небе попарно пролетели истребители и грузовые самолеты. Репетируют к Дню Победы», — рассказал корреспондент. Ранее стало известно, что в День Победы над Екатеринбургом пролетит самолет с портретами фронтовиков и знаменем Великой Победы. Портреты летчики ЦВО разместят в пассажирском Ту-134, кроме него в небе появятся истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. Перед пролетом над Екатеринбургом, летчики ЦВО показали журналистам, как будет выглядеть акция «Воздушный бессмертный полк» изнутри.