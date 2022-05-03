Над Екатеринбургом пролетели истребители и самолеты-разведчики. Фото, видео

04 мая 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Первая репетиция воздушного парада прошла над Екатеринбургом утром 4 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU В небе над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В небе попарно пролетели истребители и грузовые самолеты. Репетируют к Дню Победы», — рассказал корреспондент. Ранее стало известно, что в День Победы над Екатеринбургом пролетит самолет с портретами фронтовиков и знаменем Великой Победы. Портреты летчики ЦВО разместят в пассажирском Ту-134, кроме него в небе появятся истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. Перед пролетом над Екатеринбургом, летчики ЦВО показали журналистам, как будет выглядеть акция «Воздушный бессмертный полк» изнутри. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В небе над Екатеринбургом летчики отрепетировали парад авиации, который состоится после парада наземной техники в День Победы 9 мая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В небе попарно пролетели истребители и грузовые самолеты. Репетируют к Дню Победы», — рассказал корреспондент. Ранее стало известно, что в День Победы над Екатеринбургом пролетит самолет с портретами фронтовиков и знаменем Великой Победы. Портреты летчики ЦВО разместят в пассажирском Ту-134, кроме него в небе появятся истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. Перед пролетом над Екатеринбургом, летчики ЦВО показали журналистам, как будет выглядеть акция «Воздушный бессмертный полк» изнутри.