Сомнолог указала на опасные болезни, при которых кофе не бодрит

04 мая 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Более двух чашек кофе в день опасны для сердца, сказала Екатерина Племянникова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сильная сонливость, от которой не спасает даже кофе, является симптомом серьезных заболеваний. В частности она может указывать на проблемы со щитовидной железой, кровью, неврологические заболевания и недостаток витаминов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова. «Самое часто используемое средство от сонливости — это кофе. Однако, чрезмерное использование кофе, более одной-двух чашек в день, может отрицательно сказываться на работе сердца и сосудов. В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина Д», — сказала Екатерина Племянникова. Также врач назвала правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать сонливости. «Важно ложиться и вставать примерно в одни часы, допускается отклонение в один-полтора часа при отходе ко сну и пробуждении. Рекомендованная продолжительность сна составляет шесть-восемь часов. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветренной, воздух достаточно прохладный. Выполнение этих простых правил помогает не допустить сонливости», — объяснила сомнолог. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Сильная сонливость, от которой не спасает даже кофе, является симптомом серьезных заболеваний. В частности она может указывать на проблемы со щитовидной железой, кровью, неврологические заболевания и недостаток витаминов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова. «Самое часто используемое средство от сонливости — это кофе. Однако, чрезмерное использование кофе, более одной-двух чашек в день, может отрицательно сказываться на работе сердца и сосудов. В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний. Это снижение функции щитовидной железы — гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина Д», — сказала Екатерина Племянникова. Также врач назвала правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать сонливости. «Важно ложиться и вставать примерно в одни часы, допускается отклонение в один-полтора часа при отходе ко сну и пробуждении. Рекомендованная продолжительность сна составляет шесть-восемь часов. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветренной, воздух достаточно прохладный. Выполнение этих простых правил помогает не допустить сонливости», — объяснила сомнолог.