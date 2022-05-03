Вице-губернатор ХМАО подал в отставку. Инсайд URA.RU сбылся

04 мая 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Евгений Адамов ушел с должности вице-губернатора ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов уходит в отставку. Эту информацию URA.RU официально подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Адамов со 2 мая 2022 года освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова», — прокомментировали в депсвязей. Исполнение обязанностей Адамова в настоящее время возложено на другого заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. Уходящий чиновник курировал сферы строительства, дорожного хозяйства. Транспорта, ЖКХ, гражданской защиты населения. Ранее URA.RU сообщало, что Адамов написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. В правительстве ХМАО он работал с осени 2021 года. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов уходит в отставку. Эту информацию URA.RU официально подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Адамов со 2 мая 2022 года освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова», — прокомментировали в депсвязей. Исполнение обязанностей Адамова в настоящее время возложено на другого заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. Уходящий чиновник курировал сферы строительства, дорожного хозяйства. Транспорта, ЖКХ, гражданской защиты населения. Ранее URA.RU сообщало, что Адамов написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. В правительстве ХМАО он работал с осени 2021 года.