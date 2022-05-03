В крупнейшей колонии Пермского края нашли умершего осужденного

Осужденный колонии №10 покончил с собой Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В исправительной колонии № 10 строгого режима, расположенной в Чусовском округе Пермского края, осужденный совершил суицид. О случившемся сообщается в паблике «Realная ОНК Пермского края», ведет который член общественной наблюдательной комиссии края, журналист Оксана Асауленко.

«ИК-10: в гараже промзоны был найден погибшим осужденный», — написала Асауленко. По ее словам, погибший свел счеты с жизнью. В ГУ ФСИН по Пермскому краю URA.RU подтвердили данную информацию.

«28 апреля в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю обнаружен осужденный без признаков жизни. Прибывшими сотрудниками медицинской службы учреждения были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не принесли положительного результата. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — суицид», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, материалы проверки будут переданы в следственное управление СКР Прикамья по городу Чусовой. ИК-10 является крупнейшей исправительной колонией в Пермском крае. Ранее там произошло несколько инцидентов, связанных с осужденными.

Так, в мае 2021 года осужденные вогнали в себя гвозди в знак протеста против действий администрации колонии. Спустя несколько месяцев там же одному из осужденных, находившемуся в промзоне, отрезало голову. Еще несколько человек, отбывающих наказание в ИК-10, получили травмы в результате обрушения крыши пилорамы.

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